Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta, Türkiye’den görülecek mi? O burçlar dikkat! İşte, Güneş Tutulmasının burçlara etkileri!

Astronomi meraklılarının yakından takip ettiği Güneş tutulmasının tarihi ve saat bilgileri merak konusu oldu. Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelecek bu doğa olayı Eylül ayında gerçekleşecek ve parçalı tutulma şeklinde gözlemlenecek. Uzmanlara göre bu tür gökyüzü olayları sadece görsel şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda burçlar üzerinde de etkili olabiliyor. Peki, 2025 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte Güneş tutulmasının burçlara etkisi ve tüm detaylar.