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Giriş Tarihi: 20.1.2025

Güneşli hava gidiyor dondurucu soğuk kapıda

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Güneşli hava gidiyor dondurucu soğuk kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
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Güneşli hava gidiyor dondurucu soğuk kapıda
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