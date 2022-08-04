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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:06 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:06

Güney Kore Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Güney Kore'ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Asya’nın önemli ülkelerinden biri olan Güney Kore’ye Türkiye’den pek çok kişi gitmek istemektedir. Fakat birçok kişi Güney Kore’nin vize politikası hakkında bilgi sahibi değildir. Güney Kore ile Türkiye arasında bir vize anlaşması bulunup bulunmadığı da aynı şekilde soru işaretidir. Güney Kore’ye gideceklerin hangi pasaportunun olduğu da önemlidir. Buna göre Güney Kore vize istiyor mu? Detaylı şekilde ele aldık. Türkiye’den Güney Kore’ye giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? İşte yanıtları…

Güney Kore Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Güney Kore’ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Güney Kore'ye gidecek olan Türk vatandaşlarının bazıları değişik renklerde pasaportlara sahiptir. Bu pasaportlardan bazıları 180 süreyle bazıları da 90 gün süreyle vize almalarına gerek olmamaktadır. Bunların haricinde ülkemizden Güney Kore'ye gidecek vatandaşların bazı koşulları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Peki, Türkiye'den Güney Kore'ye giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Merak edilenleri derledik. Güney Kore vize istiyor mu? İşte tüm detaylar…

Güney Kore Vize İstiyor Mu? Vize Kalktı Mı?

Güney Kore için 90 güne kadar olan ziyaretlerde Türk vatandaşların vize almasına gerek yoktur. 90 günden uzun süreli ziyaretler için vize prosedürlerini yerine getirmek gerekmektedir. Bunun için de öncelikle Güney Kore vize başvurusu için vize türüne göre Online Vize Başvuru Formu doldurularak iletilmelidir. Ardından vize için gerekli evraklar hazırlanarak Güney Kore Konsolosluğundan randevu alınmalıdır.

Randevu esnasında evraklar tesliminin ardından Biyometrik İşlem( parmak izi taraması) ve mülakat da yapılır ve ardından başvuru süreci tamamlanmış olur. Bunun yanında Güney Kore vize türlerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Güney Kore Memurlar İçin Vize(A-2): Resmi görev için Güney Kore'de bulunacak veya konferansa vb. katılacak olan memurların alması gereken vize türü olarak geçer.
  • Güney Kore Kısa Süreli Ziyaretçi Vizesi (C-3): Tatil, kültür- sanat, turistik gezi amaçlarıyla Güney Kore'ye gidecek olanların alması gereken vizedir.
  • Güney Kore Öğrenci Vizesi (D-2): Güney Kore'de kolej veya üniversite programlarına kayıt olarak uzun süre eğitim görecek olanların almaları gereken vize türüdür.
  • Güney Kore Yabancı Dil Öğretme Amaçlı Uzun Vadeli Vize (E-2): Uzun sürelerle dil eğitimi amacıyla Güney Kore'de bulunacak olanların alması gereken vizedir.
  • Güney Kore Aile Ziyareti ve Aileyle Kalmaya yönelik Vizeler (F-1~F-3): Güney Kore vatandaşı olan ya da Güney Kore'de ikameti olan kişilerin ailesiyle beraber yaşamaları için eş ve çocuklarının almaları gereken aynı zamanda Güney Kore'de yaşayan ailesini ziyaret etmek isteyenlerin alması gereken vize türü olarak geçer.

Güney Kore Pasaport İstiyor Mu?

21 Aralık 2021'de, COVID-19 salgını nedeniyle planlandığı gibi bir yıl ertelenen Güney Kore vatandaşlarına yeni nesil biyometrik pasaportlar verilmeye başlandı. Güney Kore'ye gidecek olan Türk vatandaşları arasından Bordo (Umuma Mahsus), Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaport sahiplerinin 180 gün içerisinde 90 gün süre için vize almalarına gerek duyulmamaktadır. 90 günden uzun kalacak olanların ise Güney Kore için uzun süreli D vize başvurusu yapmaları gerekmektedir

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Güney Kore Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Güney Kore'ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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