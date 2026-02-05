Güney Koreli Minwoo Müslüman oldu

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Minwoo'ya İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Müftü Taşcı, "Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği ve Peygamber Efendimiz'in de müjdelediği üzere artık geçmişteki bütün günahlarınız bağışlandı. Bugünden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz" dedi.

Minwoo'ya ihtida belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait çeşitli kitaplar ve İngilizce Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.