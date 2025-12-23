Güney ve Döngel ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve magazin dünyasını sarsan soruşturmada gözler Yusuf Güney'e çevrilmişti. Bir haftadır telefonuna ulaşılamayan şarkıcı dün jandarmada ifade verdi. Adli Tıp'ta kan ve saç örneği alınan Güney, serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel de dün ifade verdi. Döngel, kan ve saç testi işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Soruşturmada dün 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gazeteci Emrullah Erdinç ile yapımcı Umut Evirgen, teknik ve fiziki takiple elde edilen yeni deliller doğrultusunda gözaltına alındılar.

Etiler'deki eğlence mekanı Kütüphane'ye yeniden operasyon düzenleyen jandarma, uyuşturucu ticareti ve kullanımını sağlama iddiasıyla işletme müdürü Yaşar Koz'u gözaltına aldı.