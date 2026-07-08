Güneydoğu 45 derece

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kavurucu ve bunaltıcı yaz sıcakları, Diyarbakır
'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diyarbakır'da termometrelerin 38 dereceyi bulması, araç içlerinde ise sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesi vatandaşı canından bezdirdi. Nefes almanın bile zorlaştığı kentte vatandaşlar çareyi serin mekânlarda bulmaya çalışıyor. Yaz sıcağının içeri girmesini engelleyen bazalt taşından inşa edilen tarihi eserler, bugünlerde vatandaşların en gözde sığınma mekânı haline geldi. Bu mekânların başında gelen tarihi Ulu Cami özellikle öğle ve ikindi vakitlerinde sıcaktan kaçıp serinlemek ve biraz olsun dinlenmek isteyenlerin akınına uğruyor. Caminin serin atmosferinde uyuklayan vatandaşların her biri, bir başka noktada kıvrılıyor. Kentin gözbebeği tarihi Sur içi boş kalırken, aşırı sıcaklar nedeniyle iş yapamaz hale geldi.