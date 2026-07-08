Haberler Yaşam Haberleri Güneydoğu 45 derece
Giriş Tarihi: 8.07.2026

Güneydoğu 45 derece

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Güneydoğu 45 derece
  • ABONE OL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kavurucu ve bunaltıcı yaz sıcakları, Diyarbakır'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diyarbakır'da termometrelerin 38 dereceyi bulması, araç içlerinde ise sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesi vatandaşı canından bezdirdi. Nefes almanın bile zorlaştığı kentte vatandaşlar çareyi serin mekânlarda bulmaya çalışıyor. Yaz sıcağının içeri girmesini engelleyen bazalt taşından inşa edilen tarihi eserler, bugünlerde vatandaşların en gözde sığınma mekânı haline geldi. Bu mekânların başında gelen tarihi Ulu Cami özellikle öğle ve ikindi vakitlerinde sıcaktan kaçıp serinlemek ve biraz olsun dinlenmek isteyenlerin akınına uğruyor. Caminin serin atmosferinde uyuklayan vatandaşların her biri, bir başka noktada kıvrılıyor. Kentin gözbebeği tarihi Sur içi boş kalırken, aşırı sıcaklar nedeniyle iş yapamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneydoğu 45 derece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA