Haberler Yaşam Haberleri Güneydoğu yanıyor, İstanbul'a yağmur geliyor
Giriş Tarihi: 3.07.2026

Güneydoğu yanıyor, İstanbul'a yağmur geliyor

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Güneydoğu yanıyor, İstanbul’a yağmur geliyor
  • ABONE OL
Son günlerde bunaltıcı sıcakların etkisi altında bulunan İstanbul için hafta sonu yağış uyarısı yapılırken, uzmanlar vatandaşlara şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları tavsiyesinde bulundu. Kentte sıcaklığın 32 derece civarında seyretmesi beklenirken, hafta sonuyla birlikte yağışların etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor. Yağışların görüleceği bölgelerin dışında ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #YAĞMUR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneydoğu yanıyor, İstanbul'a yağmur geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA