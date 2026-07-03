Güneydoğu yanıyor, İstanbul’a yağmur geliyor

Son günlerde bunaltıcı sıcakların etkisi altında bulunan İstanbul
için hafta sonu yağış uyarısı yapılırken, uzmanlar vatandaşlara şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları tavsiyesinde bulundu. Kentte sıcaklığın 32 derece civarında seyretmesi beklenirken, hafta sonuyla birlikte yağışların etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor. Yağışların görüleceği bölgelerin dışında ise sıcak hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor.