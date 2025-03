Güneydoğu’da, “kadın yapamaz” tabusunu yıktı: Hem vekil, hem de iş kadını...

Üç dönem milletvekilliği yapan Mahmut Kepolu'nun kızı 53 yaşındaki bir çocuk annesi Suna Kepolu Ataman, yıllar önce ağabeyini ardından babasını kaybetti. Ataman, ailede erkek kalmadığı için aşiretin başına geçti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 köyü kapsayan, 30 bini aşkın nüfusa sahip 'Şeyhdoda Aşireti' lideri olan Ataman, sloganın ise, 'beşiği sallayan, dünyayı sallar' olduğunu ifade etti. Aileleri ikna ederek genç kızları okula kazandıran Ataman, aynı zamanda kanaat önderliği kimliği ile de kan davalı ve husumetli ailelerin barışmasını da katkıda bulunuyor.

"KADIN İSTERSE, HER GÜÇLÜĞÜ AŞAR"

Kadının istemesi halinde her güçlüğü aşabileceğini belirten Ataman, "Benim hayatımda bana güç veren, azim veren bir sloganım var. Beşiği sallayan, dünyayı sallar sloganı. Bu slogan hep beni güçlü bir şekilde ayakta tuttu, bu slogan ile her güçlükle mücadele ettim. Bölgemizin ne yazık ki; yapısından dolayı kadınlarımızı hep geri planda kaldı. Ancak, son yıllarda bu büyük oranda aşıldı. Kadınlar artık, her alanda kendini göstermeye başladı. Siyasette, iş dünyasında, sanatta, eğitim de, tarımda kadınlarımızda ön plana çıkmaya başladı. Kadınlar, artık bende buradayım diyor. Genç kızlarımız, kadın isterse her güzlüğü aşar, bunu aklınızın bir köşesinde hep tutmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.