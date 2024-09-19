Güneydoğu’nun Bodrum’u: Yeni Hasankeyf

Batman'ın antik kenti Hasankeyf, yeni haliyle adeta Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'u andırıyor. Ilısu Barajı'nın yapılması nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kalınca, TOKİ tarafından 3 kilometre uzaklığa kurulan 'Yeni Hasankeyf' modern görüntüsü ile Ege ve Akdeniz sahillerindeki tatil beldelerini aratmıyor. Ilısu Baraj Gölü'nün kenarına kurulan ve eski Hasankeyf'ten 6 kat daha büyük olan yeni Hasankeyf, 875'i çok katlı, 815'i ise tek katlı müstakil binadan oluşuyor.Kamu binaları, okulları, uygulama oteli, hastanesi, müzesi ve kültürel yarımada bağlantı köprüsüyle adeta göz kamaştıran kent, baraj suları altında kalmasın diye taşınan Er-Rızk Camisi, Zeynelbey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Orta Kapı, Kızlar (Eyyubi) Camisi Doğu ve Batı Bloku, Kızlar (Eyyubi) Camisi Kuzey ve Güney Duvarı, Süleyman Han Camisi Külliyesi, taç kapı ve çeşme, Süleyman Han Camisi Külliyesi'ni de ağırlıyor. Mezarlıkların da taşındığı yeni Hasankeyf'e, 2 yüzer liman da yapıldı.