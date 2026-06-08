Güneydoğu’nun incisine turist akını

8 bin yıllık tarihiyle Güneydoğu
'nun incsi olan Mardin
, turist akınına uğruyor. Kentteki oteller doldu. Kentte tarihi Zinciriye Medresesi, Mor Gabriel Manastırı, Devlet Konukevi, Antik Şehir, Kiliseler, Camiler, Mardin Evleri yoğun ilgi görüyor. Turistler kentin yöresel tatlarını da keşfediyor. SABAH'a konuşan Mardin Girişimci İş İnsanları Turizm Dernek Başkanı Nurullah Yalçın, turizm hareketliliğinden memnun olduklarını belirterek, "Mardin'de yüzde yüzlük bir doluluk oranı var. Son dönemde yaklaşık 1 milyon kişi Mardin'i ziyaret etti. Mardin'in kültürüne ve tarihi yapılarına büyük bir ilgi söz konusu. Terörsüz Türkiye sürecinin de bölgeye çok büyük katkısı oldu. İnsanların korkmadan gelip gezebildikleri bir bölge haline geldi" ifadelerini kullandı.