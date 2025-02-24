Güneydoğu’nun kalbi sağlık üssü oluyor

Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarıyla adeta Güneydoğu'nun sağlık üssü haline gelen Diyarbakır ve ilçelerinde 22 hastanede günde 40 bin kişiye sağlık hizmeti veriliyor. Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Siirt, Bingöl gibi kentlerin yanı sıra Irak, İran ve Suriye'den gelen hastalar da oluyor. 2026'da tamamlanması planlanan Şehir Hastanesinin inşaatı hızla sürüyor.Diyarbakır merkez ve ilçelerinde vatandaşların konforlu ve modern bir sağlık hizmeti alabileceği 16 sağlık kuruluşu hizmete girdi. Aralarında 1000 yataklı şehir hastanesinin de bulunduğu 16 sağlık kuruluşunun ise yapımı sürerken, 7 sağlık kuruluşunun projelendirilme çalışması sürüyor. Yapımı devam eden sağlık yatırımlarının en büyüğü ise Diyarbakır Şehir Hastanesi. 260 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen ve depreme dayanıklı olması için 802 deprem izolatörü kullanılan bin yataklı Şehir Hastanesi'nde günde 10 bin hastaya sağlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bölgeden Diyarbakır'a gelen hasta yükünü oldukça hafifletecek olan Şehir Hastanesi, bin 400 yatağa çıkabilecek kapasitede olacak.250 poliklinik, 38 ameliyathane, 316 yoğun bakım yatağı, 42 diyalizi yatağı, tek kişilik doğum odaları, anne oteli, refakatçi oteli, kemoterapi, radyoterapi üniteleri ile hizmet verecek olan Şehir Hastanesinin 2026 da hasta kabul işlemlerine başlaması hedefleniyor.Diyarbakır'daki Şehir hastanesi henüz tamamlanmazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 11 Ocak'ta kente düzenlediği ziyarette Diyarbakırlılara bin 400 yataklı ikinci şehir hastanesinin de yapılacağı müjdesini vermişti. .