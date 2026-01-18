Güneydoğu’nun sağlık üssü yazın hizmete açılıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından olan 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen sağlık yatırımları kapsamında birçok büyük ölçekli proje eşzamanlı olarak devam ediyor. Bakanlığın devam eden projeleri için 173 milyar 459 milyon 300 bin lira ödenek ayrıldı. Bu kapsamda şehir hastaneleri, devlet hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin inşaatları da sürüyor. En kapsamlı sağlık yatırımlarından olan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin bu yıl bitmeden hizmete başlaması planlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, "Çalışmalar aralıksız sürüyor. Tabelayı da astık. Tamamlanan ilk bölümlerini de haziran ya da temmuzda açacağız" dedi. Rize, Bursa Ali Osman Sönmez, Sakarya, Şanlıurfa, Ordu ve Trabzon şehir hastaneleri de yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girecek. 26 sağlık tesisinin inşaatının devam ettiği deprem bölgelerinde ise 13 tesisin de yıl içinde tamamlanması planlanıyor.