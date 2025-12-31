Güngören’de 5 katlı binadaki balkondan parçalar koptu! O anlar kamerada

"BİZİ SEVİNDİREN KİMSEYE BİR ŞEY OLMAMASI"

5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yeri sahibi Mert Karaca, "Olay, 15.30 sıralarında meydana geldi. Verilmiş sadakamız varmış, çok şükür burada ki vatandaşlarımıza zarar gelmedi. Apartmanın balkon duvarı çöktü. Burada bir aracımız vardı zarar gördü. 1 dakika önce gelseydi araç sahibinin üzerine düşebilirdi. En çokta beni düşündüren o. Ama dediğim gibi burası oyuncak mağazası, çocuklu vatandaşlarımız var onlara da zarar gelebilirdi. Bizi sevindiren kimseye bir şey olmaması" şeklinde konuştu.