Güngören’de dehşet: İş makinesi yokuştan geri kaydı! Ortalık savaş alanına döndü...

Olay, Merkez Mahallesi Öz Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Sokakta bulunan inşaata yük taşıyan iş makinesi yokuşta henüz bilinmeyen bir nedenle geri kaydı. İş makinesi park halindeki hafif ticari araca ve bir binaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken binada ve 4 araçta hasar meydana geldi.