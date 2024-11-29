Haberler Yaşam Haberleri Güngören’de tadilat yapılan 3 katlı binada çökme: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Giriş Tarihi: 29.11.2024 16:40 Son Güncelleme: 29.11.2024 17:03

Güngören’de tadilat yapılan 3 katlı binada çökme: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

İstanbul Güngören’de tadilat yapılan 3 katlı bir binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, binada mahsur kalan olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Güngören’de tadilat yapılan 3 katlı binada çökme: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı

İstanbul Güngören'de tadilat yapılan 3 katlı bir binanın üst katlarında çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, binada mahsur kalan olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

Olay, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Gülsever Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Tadilat yapılan 3 katlı binanın üst katları çalışma sırasında çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, enkazda kaldığı değerlendirilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 1 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Güngören’de tadilat yapılan 3 katlı binada çökme: Enkaz altında kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
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