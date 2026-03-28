Güngören’de yıkım sırasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi

Haznedar Mahallesi Ergen Sokak'ta 26 Mart'ta kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Yıkım sırasında bitişiğinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı daha sonra gerçekleştirileceği öğrenilen 6 katlı binanın 1 ve 5'inci katındaki duvarlar hasar aldı. 5'inci katta bulunan dairenin duvarı çökerken kolonları hasar gördü. Belediye ekiplerine haber verilmesinin ardından, bina tahliye edildi. Bina sakinleri otellere yerleştirildi. Yapılacak inceleme sonrasında daire sakinleri eşyaları alıp alamayacağı belirlenecek.

'ACİL TAHLİYE KARARI VERDİLER'

Hasar gören dairenin sahibi Aydın Öztuna, "Bayramdan önceki Pazartesi için yıkım tarihi verilmişti bizi de bilgilendirdiler. Makine geldi daha sonra makine bozuk çıkınca bayramdan sonrasına kaldı. Makinayı tamir etmek istediklerinde bütün sokak yağ içinde kaldı. Dün bir makine getirdiler o makinayla yıkıma girdiler ama bu sefer bizi bilgilendirmedeler. Riskli bir yapı zaten binayı yıkarken sağa sola vurarak yıktılar. En üst kattaki tablayı yıkarken alttan kolonu kestiği gibi komple bizim binamıza vurdu. Benim dairemdeki duvarlar yıkıldı, kolon kiriş bağlantısına zarar verdi. Dairenin içi harap, bütün eşyalarım kırıldı molozların altında kaldı. Kiracılar var bütün bina dışarda kaldı, acil tahliye kararı verdiler. Bizim binamız için kentsel dönüşüme başvuru yapmıştık oturum sürecimiz vardı şimdi o oturum süreci de ortadan kalktı. Bizi otellere sevk etti belediye. Kalacak yeri olanlar da oraya gitti'' ifadelerini kullandı.

'OTEL DE NE KADAR HİJYENİK BİR ÇOCUK İÇİN'

Bina sakini Yusuf Kanmaz, "Mağduruz, apar topar gece vakti bizi çıkardılar çocuğum var 7 aylık daha 'çıkın' dediler. Otelde kalacağız, otel de ne kadar hijyenik bir çocuk için bilmiyoruz. Bizim dairemizde hasar olmadı ama üst katımız ve alt katımızdaki dairelerde hasar oldu. Hiçbir bilgilendirme yapılmadı, zaten bina yıkıldığında biz dışarıdaydık. Allahtan dışarıdaydık başlarına başka bir iş de gelebilirdi. Başka kalacak yerimiz yok, annemin babamın evi var ama onlarda da ne kadar süre kalabiliriz meçhul ne kadar insanlar bizi idare edebilir" dedi.