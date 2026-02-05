Güngören'deki Murat Dilsiz cinayetinde korkunç detay! Babasını öldüren genç kızdan şoke eden iddia: "Bir yıldır beni istismar ediyordu..."

Olay, 9 Aralık 2024'te Güngören Sanayi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini bildirirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Dilsiz'in yanında bir silah bulunurken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme ise cenaze için gidilen Diyarbakır'da yaşandı. Murat Dilsiz'in kızı E.D., kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını kendisinin vurduğunu itiraf etti. E.D.'nin anlattıkları üzerine savcılığa başvuran kuzenin ihbarıyla anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alındı.
CİNAYETİ KUZENİNE ANLATTI
E.D. kuzenine, olay gecesi anne ve babasının sabaha kadar tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin eline silah vererek "vur" dediğini, eldiven takarak uyuyan babasına ateş ettiğini söyledi. Cinayetin ardından eldivenleri binanın havalandırma boşluğuna attığını, duş alıp kıyafetlerini yıkadığını belirtti. Anne Eylem Dilsiz'in ise silahı temizleyerek maktulün yanına bıraktığı iddia edildi. Anne Eylem Dilsiz savunmasında, kızının kendisini uyandırarak "babamı vurdum" dediğini, odaya gittiğinde eşini başından vurulmuş halde gördüğünü, ancak gece kimsenin silah sesi duymadığını ileri sürdü. Abla Rojin Dilsiz ise, kardeşini babasını vurması yönünde yönlendirmediğini savundu.
TEK BAŞINA YAPAMAYACAĞINA KANAAT GETİRİLDİ
Savcılık, 16 yaşındaki E.D.'nin olay sonrası delilleri yok etmeye yönelik davranışlarının tek başına planlanamayacağına dikkat çekerek, cinayetin iştirak halinde işlendiği kanaatine vardı. Gece saatlerinde aynı evde bulunan anne ve ablanın silah sesi duymadıklarını söylemelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı. Hazırlanan iddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında "üst soydan veya alt soydan birine karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 5 ila 8 yıl hapis cezası talep edildi.
İKİNCİ İFADESİNDE 'BABAM 1 YILDIR BENİ İSTİSMAR EDİYORDU' DEDİ
16 yaşında babasına silahla ateş edip öldürdüğü belirlenen E.D. İse ikinci ifadesinde korkunç iddialarda bulundu. E.D. ifadesinde; babası tarafından yaklaşık bir yıldır istismar edildiğini, birine söylemesi halinde kardeşlerini öldürmekle tehdit ettiği için kimseye anlatamadığını, evde sürekli kendisini ve diğer aile fertlerini darp ettiğini, olay günü de kendisini istismar etmesi ve kendilerine sürekli şiddet uygulaması nedeniyle maktulü öldürdüğünü, babasını tek başına öldürdüğünü, kimsenin yönlendirmediğini, azmettirmediğini,
olay günü babasını öldürdükten sonra annesinin yanına gittiğinde ona babasını öldürdüğünü hemen söylediğini, annesinin ilk başta inanmadığını, gidip bakmasını söylediğinde bakmaya gittiğini, ağlayarak yanına gelip neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu, daha fazla dayanamadığını söylediğini ancak istismar edildiğini söylemediğini anlattı.
Şüpheli E.D. ifadesinin devamında sabah polisler geldiğinde intihar ettiğinden şüphelendikleri için sessiz kaldıklarını beyan ettiği öğrenildi.