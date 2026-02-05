Güngören'deki Murat Dilsiz cinayetinde korkunç detay! Babasını öldüren genç kızdan şoke eden iddia: "Bir yıldır beni istismar ediyordu..."

İKİNCİ İFADESİNDE 'BABAM 1 YILDIR BENİ İSTİSMAR EDİYORDU' DEDİ

16 yaşında babasına silahla ateş edip öldürdüğü belirlenen E.D. İse ikinci ifadesinde korkunç iddialarda bulundu. E.D. ifadesinde; babası tarafından yaklaşık bir yıldır istismar edildiğini, birine söylemesi halinde kardeşlerini öldürmekle tehdit ettiği için kimseye anlatamadığını, evde sürekli kendisini ve diğer aile fertlerini darp ettiğini, olay günü de kendisini istismar etmesi ve kendilerine sürekli şiddet uygulaması nedeniyle maktulü öldürdüğünü, babasını tek başına öldürdüğünü, kimsenin yönlendirmediğini, azmettirmediğini,