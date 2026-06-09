Günlerdir aranıyordu! Emekli teknisyen Yahya’nın cansız bedeni bulundu: O görüntüler korkunç gerçeği ortaya çıkardı!

GÜNLER SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran asayiş ekipleri, dolgu iskelesinin altında denizin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince denizden çıkarılan cansız bedenin, 2 gündür aranan Yahya Çelik'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, Yahya Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

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