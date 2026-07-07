Günlerdir kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu! Gülay Polat katilini tanıyormuş: Meğer altınları çalıp…

TALİHSİZ KADIN KATİLİNİ TANIYORDU

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi.

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