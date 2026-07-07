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Giriş Tarihi: 7.07.2026 15:09 Son Güncelleme: 7.07.2026 15:21

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu! Gülay Polat katilini tanıyormuş: Meğer altınları çalıp…

İstanbul Kartal’da dün akşam saatlerinde meydana gelen olay kan dondurdu. Tek katlı metruk gecekondunun içinde bulunan cesedin Gülay Polat'a ait olduğu belirlendi. 3 Temmuz'da hakkında kayıp ihbarı yapılan tekstil işçisi Polat'ın katilini her gün gördüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi gözaltına alınırken altın detayı kan dondurdu.

DHA Yaşam
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu! Gülay Polat katilini tanıyormuş: Meğer altınları çalıp…
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Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi.

O İHBAR KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KAYIP OLARAK ARANIRKEN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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TALİHSİZ KADIN KATİLİNİ TANIYORDU

Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından cesedin, 3 Temmuz Cuma gününden beri kayıp olan 58 yaşındaki Gülay Polat'a ait olduğu tespit edildi. Oğlu ile birlikte yaşayan tekstil işçisi Polat'ın işe gitmek için evden ayrıldığı, ardından iş arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve altınlarının çalındığı belirtildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KARTAL

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Günlerdir kayıp olarak aranıyordu cesedi bulundu! Gülay Polat katilini tanıyormuş: Meğer altınları çalıp…
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