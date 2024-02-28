Günlük Kalsiyum İhtiyacı Ne Kadar? Çocuklarda, Kadınlarda ve Erkeklerde 1 Günlük Kalsiyum İhtiyacı Kaç Mg?

Kemiğin yapı taşlarından olan kalsiyum, kasların kasılması ve gevşemesi için de oldukça gereklidir. Hücre sinyalizasyonu ve hormonların salgılanmasında da aktif olarak görev alır. Ek olarak kalsiyum, biyokimyasal bir süreç olan enzimatik reaksiyonlarda da kullanılır. Vücut için oldukça gerekli olan günlük kalsiyum ihtiyacı ne kadar, çocuklarda, kadınlarda ve erkeklerde 1 günlük kalsiyum ihtiyacı kaç mg sıkça sorulan sorulardır.

Günlük Kalsiyum İhtiyacı Ne Kadar?

Genel sağlığın korunması açısından günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanması gerekir. Yetişkin bir erkek ile kadının günlük olarak alması gereken kalsiyum miktarı, 1000 ile 1300 mg arasıdır. Yaş ve cinsiyete bağlı olmak üzere çocukların kalsiyum ihtiyacı da değişir. 1-3 yaş arasındaki çocukların her gün en az 700 mg alması gerekir. Gelişimin hızlı olduğu dönemler olduğu için buna dikkat edilmesinde fayda bulunur. 4-8 yaşlarındaki çocuklar 1000 mg kalsiyuma ihtiyaç duyarken daha büyükleri için ise 1300 mg'ın ideal olduğu belirtilmektedir. Ancak her yetişkin ve çocuğun benzer olmadığının unutulmaması gerekir. Başta sağlık durumu olmak üzere yaş, cinsiyet ve beslenme düzeni de bu oranları değiştirebilir.

Günlük Kalsiyum İhtiyacı Nasıl Karşılanır?

Kemiklerin zayıflaması, kırık ve çatlak oluşumu, dişlerde çürük, osteoporoz, kas güçsüzlüğü ve sık oluşan kramplar, sinir sisteminde meydana gelen sorunlar ve kalp ritminde oluşan bozukluklar, kalsiyum eksikliğine bağlı olarak gelişebilen durumlardır. Dengeli bir beslenme veyahut doktor kontrolünde alınan takviyelerle kalsiyum eksikliğini gidermek mümkündür. Yeterli kalsiyuma ulaşmak için ise şu gıdaların tüketilmesi tavsiye edilir.

-Süt

-Yoğurt

-Peynir

-Ispanak

-Pazı

-Lahana

-Somon

-Sardalye

-Uskumru

-Badem

-Fıstık

-Chia tohumu

-Ayçiçeği tohumu

-Soya sütü

-Tofu

-Portakal suyu

Vücutta aşırı miktarda kalsiyum bulunmasına ise "hiperkalsemi" adı verilir. Birtakım sağlık problemlerine yol açtığı için önlem alınması gereken bir durumdur. Sık görülen semptomlar arasında, mide bulantısı, kusma, yorgunluk ve halsizlik, kaslarda zayıflık, kabızlık gibi bağırsak problemleri, böbrek hasarı, kalp ritminde oluşan problemler bulunur. Bu gibi belirtilere rastlandığı takdirde acilen alanında uzman bir doktora görünülmelidir.