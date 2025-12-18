Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 18 Aralık günün maçları ve detayları!

Futbolseverlerin merakla beklediği 18 Aralık 2025 maç programı netleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları hız kesmeden sürerken, son şampiyon Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde altıncı hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor, Almanya deplasmanında Mainz 05 karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu
17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK (A Spor)
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu
20.30 Galatasaray-Başakşehir (ATV)
23.00 AEK Atina-Universitatea Craiova
23.00 AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23.00 Celje-Shelbourne
23.00 Crystal Palace-KuPS Kuopio
23.00 Dynamo Kiev-Noah
23.00 Lausanne Sports-Fiorentina
23.00 Legia Varşova-Lincoln Red Imps
23.00 Mainz 05-Samsunspor (Tabii ve TRT 1)
23.00 Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa
23.00 RC Strasbourg-Breidablik
23.00 Rayo Vallecano-Drita
23.00 Shakhtar Donetsk-Rijeka
23.00 Shamrock Rovers-Hamrun Spartans
23.00 Sigma Olomouc-Lech Poznan
23.00 Slovan Bratislava-Hacken
23.00 Sparta Prag-Aberdeen
23.00 Zrinjski Mostar-Rapid Wien
İtalya Süper Kupa Yarı Final
22.00 Napoli-Milan
Hollanda Kupası
20.45 Spakenburg-Twente
22.00 HSC 21-Waalwijk
22.00 Volendam-SC Genemuiden
22.00 ZSV Sportlust 46-De Treffers
23.00 Willem II-S. Rotterdam
İspanya Kral Kupası
21.00 Ourense-Ath Bilbao
21.00 Burgos-Getafe
23.00 Murcia-Real Betis
Portekiz Kupası
21.45 Santa Clara-Sporting CP
23.45 Porto-Famalicao
EuroLeague
22.05 Makkabi Tel Aviv-Valensiya
22.15 Panathinaikos-Hapoel Tel Aviv
22.30 Olimpia Milano-Fenerbahçe
22.45 Real Madrid-Paris