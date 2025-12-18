Haberler Yaşam Haberleri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 18 Aralık günün maçları ve detayları!
Giriş Tarihi: 18.12.2025 21:47

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek karşılaşmalar bugün oynanacak. 18 Aralık 2025 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etabı devam ederken, Galatasaray–Rams Başakşehir mücadelesi dikkat çekiyor. Avrupa arenasında ise Samsunspor, Konferans Ligi’nde Mainz 05 karşısında sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverlerin merakla beklediği 18 Aralık 2025 maç programı netleşti. Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması karşılaşmaları hız kesmeden sürerken, son şampiyon Galatasaray sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak. Öte yandan UEFA Konferans Ligi'nde altıncı hafta maçları oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor, Almanya deplasmanında Mainz 05 karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAÇ PROGRAMI 18 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu

17.30 Gençlerbirliği-Bodrum FK (A Spor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu

20.30 Galatasaray-Başakşehir (ATV)

UEFA KONFERANS LİGİ - LİG AŞAMASI

23.00 AEK Atina-Universitatea Craiova

23.00 AZ Alkmaar-Jagiellonia Bialystok

23.00 Celje-Shelbourne

23.00 Crystal Palace-KuPS Kuopio

23.00 Dynamo Kiev-Noah

23.00 Lausanne Sports-Fiorentina

23.00 Legia Varşova-Lincoln Red Imps

23.00 Mainz 05-Samsunspor (Tabii ve TRT 1)

23.00 Omonia Nicosia-Rakow Czestochowa

23.00 RC Strasbourg-Breidablik

23.00 Rayo Vallecano-Drita

23.00 Shakhtar Donetsk-Rijeka

23.00 Shamrock Rovers-Hamrun Spartans

23.00 Sigma Olomouc-Lech Poznan

23.00 Slovan Bratislava-Hacken

23.00 Sparta Prag-Aberdeen

23.00 Zrinjski Mostar-Rapid Wien

İtalya Süper Kupa Yarı Final

22.00 Napoli-Milan

Hollanda Kupası

20.45 Spakenburg-Twente

22.00 HSC 21-Waalwijk

22.00 Volendam-SC Genemuiden

22.00 ZSV Sportlust 46-De Treffers

23.00 Willem II-S. Rotterdam

İspanya Kral Kupası

21.00 Ourense-Ath Bilbao

21.00 Burgos-Getafe

23.00 Murcia-Real Betis

Portekiz Kupası

21.45 Santa Clara-Sporting CP

23.45 Porto-Famalicao

EuroLeague

22.05 Makkabi Tel Aviv-Valensiya

22.15 Panathinaikos-Hapoel Tel Aviv

22.30 Olimpia Milano-Fenerbahçe

22.45 Real Madrid-Paris

