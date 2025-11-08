Haberler Yaşam Haberleri Günün maç fikstürü 8 Kasım 2025: Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve Serie A... Bugün hangi maçlar var?
Futbolseverler için oldukça yoğun ve heyecanlı bir Cumartesi günü bekleniyor. Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve Serie A başta olmak üzere birçok ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün en çok merak edilen maçı ise şüphesiz ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren Antalyaspor - Beşiktaş mücadelesi. Peki, Bugün (8 Kasım 2025 Cumartesi) hangi maçlar var, Süper Lig maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün detaylı maç programı:

8 Kasım Cumartesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik randevularla dolu. Türkiye Süper Ligi'nde bugün tam dört karşılaşma oynanacak. Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk ederken, akşam saatlerinde ise Antalyaspor ile Beşiktaş'ın mücadelesi haftanın sonucunu doğrudan etkileyecek. Ayrıca Avrupa'nın büyük liglerinde de zirve yarışını şekillendirecek Tottenham - Manchester United ve Atletico Madrid maçları da günün dikkat çeken diğer karşılaşmaları arasında.

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 KASIM 2025

Süper Lig

14:30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

17:00 Trabzonspor - Alanyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Kasımpaşa - Göztepe (beIN Sports 2)

20:00 Antalyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Sivasspor - Manisa FK (TRT Spor)

13:30 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Sakaryaspor - Serik Spor (TRT Spor)

19:00 Amed SK - Hatayspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Tottenham - Manchester United (beIN Sports 3)

18:00 West Ham United - Burnley (beIN Connect)

18:00 Everton - Fulham (beIN Sports 3)

20:30 Sunderland - Arsenal (beIN Sports 3)

23:00 Chelsea - Wolverhampton (beIN Sports 3)

La Liga

16:00 Girona - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Sevilla - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Atletico Madrid - Levante (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Espanyol - Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

17:00 Como - Cagliari (S Sports Plus, S Sports 2)

17:00 Lecce - Hellas Verona

20:00 Juventus - Torino (S Sports Plus, S Sports 2, TiviBu Spor 1)

22:45 Parma - Milan

