Haberler Yaşam Haberleri Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 14:03

Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri koltuğuna oturan Gupse Özay, geceye renk katan isimler arasında yer aldı. Yarışmanın klasik formatından farklı olarak ünlü konukların jüri karşısına çıktığı özel bölümde Özay, güçlü sesleri takımına katmak için jüri üyeleriyle kıyasıya mücadele etti. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı jürisi Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi?

Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi?
  • ABONE OL

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyesi olan Gupse Özay, programın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü konukların jüri koltuğunda yer aldığı özel bölümde Özay, yarışmadaki mücadelesiyle izleyicilerin ilgisini topladı. Programın ardından Gupse Özay kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları ile Barış Arduç ile evliliğine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Gupse Özay ne zaman evlendi?

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gerçek adı Gupse Özay, 30 Temmuz 1984 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Tam adı Gupse Özay Karayel olan başarılı sanatçı, ailesinin kökeni itibarıyla Çerkes asıllıdır. Gupse Özay, çocukluk yıllarını İzmir'in Bornova ilçesinde geçirmiş, eğitimini de burada tamamlamıştır.

GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ NE ZAMAN EVLENDİ?

Gupse Özay, 2014 yılında Deliha adlı filmde tanışıp 6 yıl birlikte olduğu Barış Arduç ile 29 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesinde evlendi.

Ünlü çiftin, 9 Eylül 2022 tarihinde "Jan Asya" adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

GUPSE ÖZAY'IN FİLMOGRAFİSİ

2011 İzmir Çetesi

2012-2014 Yalan Dünya

2013 Rekorlar Dünyası

2014 Deliha

2016 Küçük Esnaf

2016 Görümce

2017 Tatlım Tatlım

2018 Deliha 2

2020 Eltilerin Savaşı

2024 Lohusa

2025 Platonik: Mavi Dolunay Otel

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz