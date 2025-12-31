Gupse Özay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gupse Özay ile Barış Arduç ne zaman evlendi?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyesi olan Gupse Özay, programın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü konukların jüri koltuğunda yer aldığı özel bölümde Özay, yarışmadaki mücadelesiyle izleyicilerin ilgisini topladı. Programın ardından Gupse Özay kimdir, nereli ve kaç yaşında soruları ile Barış Arduç ile evliliğine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Gupse Özay ne zaman evlendi?