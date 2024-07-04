Gurbetçi aileye gaspçı dehşeti

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz gecesi saat 02.30 sıralarında, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Yusuf Bayram, eşi Fatma Bayram ve üç çocuğuyla birlikte hem yaz tatillerini geçirmek, hem de sağlık kontrollerini yaptırmak için Almanya'nın Hannover şehrinden İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. 22 saatlik yolculuğun ardından sınır kapısını geçen aile, Lüleburgaz'da bir tesise ait otoparkta mola verdi. Aile otomobilde uyuduğu sırada, kimliği belirlenemeyen saldırgan, önce Yusuf Bayram'ın bulunduğu taraftaki ön sağ camı kırdı. Elindeki kesici aletle Yusuf Bayram'a saldıran şüpheli, Fatma Bayram'a ait çantayı alarak kaçtı.Yaklaşık 10 bin euro maddi kayba uğradığını ifade eden Bayram, olayı hafif sıyrık ve kesiklerle atlattı. Aile, olayın hemen ardından eşyalarının çalındığını fark ederek acil çağrı hattını arayıp durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, camın buji parçası ile kırıldığını, ön iki lastiğin de kesici bir aletle patlatılmış olduğunu tespit etti. Saldırganın otomobilin camını kırarak çantayı gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. DHA