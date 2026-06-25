Gurbetçi cinayetinde çarpıcı gelişme! Kızı babasının kullandığı bıçağı çizmişti: O caniye istenen ceza belli oldu!

CİNAYET BİR TARAFI KESKİN DİĞER TARAFI TIRTIKLI BIÇAKLA İŞLENDİ

Dosyanın yeniden açılmasına neden olan en önemli delillerden biri İbrahim Ş.'nin kızının çizdiği bıçak resmi oldu. İddianamede, İbrahim Ş.'nin sürekli yanında taşıdığı öne sürülen ve olay sonrası kaybettiğini belirttiği bıçağın, kızı tarafından çizildiği kaydedildi. Çizimdeki bıçağın bir tarafının testere ağzı şeklinde tırtıklı, diğer tarafının keskin olduğu, sap kısmının siyah bantla sarıldığı, metal renkli ve küt uçlu olduğu belirtildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun raporunda da Muhammed Kılıç'ın vücudundaki öldürücü yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği değerlendirmesi yapıldı.