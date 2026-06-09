Gurbetçi cinayetinde flaş gelişme! Dava 4 yıl sonra yeniden açıldı: Şüphelinin kızının çizdiği o resim kan dondurdu!

'ÖLDÜRÜCÜ YARA TEK TARAFI KESKİN, DİĞER TARAFI TIRTIKLI BİR BIÇAKTAN'

Dosyanın yeniden açılmasına neden olan en önemli delillerden birinin de İ.Ş.'nin kızının çizdiği bıçak resmi oldu. İddianamede, İ.Ş.'nin sürekli yanında taşıdığı öne sürülen ve olay sonrası kaybettiğini belirttiği bıçağın, kızı tarafından çizildiği kaydedildi. Çizimdeki bıçağın bir tarafının testere ağzı şeklinde tırtıklı, diğer tarafının keskin olduğu, sap kısmının siyah bantla sarıldığı, metal renkli ve küt uçlu olduğu belirtildi. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun raporunda da Muhammed Kılıç'ın vücudundaki öldürücü yaranın tek tarafı keskin, diğer tarafı tırtıklı bir bıçakla oluşmuş olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Raporda, göğüs bölgesindeki bıçak darbesinin sağ köprücük kemiği ile birinci kaburgayı kırdığı, sağ akciğerde yaralanma oluşturduğu ve tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİNDEN CANLANDIRMA

Dönemin Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturma kapsamında olay gecesine ilişkin özel canlandırma çalışmaları yaptığı da iddianamede yer aldı. Polis ekipleri, Muhammed Kılıç'ın kullandığı füme renkli otomobile benzer aynı model ve renkte araç temin etti. Araç içerisine maktul ve şüphelinin fiziki özelliklerine benzer kişiler oturtularak olay gecesindeki kamera açıları yeniden analiz edildi. Yapılan incelemelerde, olay günü elde edilen görüntülerde araç sürücüsü dahil araç içerisinde kimsenin seçilemediği, bu nedenle İ.Ş.'nin olay sırasında araçta bulunmuş olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.