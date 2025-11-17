Haberler Yaşam Haberleri Gurbetçi kadının arazisine kaçak villa
Giriş Tarihi: 17.11.2025 09:53

Gurbetçi kadının arazisine kaçak villa

Almanya'da yaşayan Fatma K. fabrikalarda çalışıp biriktirdiği parayla Urla'da 2 arsa aldı. Yıllardır memleketine gelemeyen Fatma K. sağlık sorunları nedeniyle taşınmazını satmak için akrabası avukat Varol Turbay'dan yardım istedi. Fatma K. bu süreçte büyük bir şok yaşadı. Urla Belediyesi'ne giden Turbay'a arazinin üzerinde 2 adet konteyner olduğu söylendi. Fatma K.'nın ikinci arazisine de habersiz kaçak villa yapıldığı anlaşıldı. Avukat Varol Turbay, "Belediye denetim görevini yapsaydı müvekkilim mağdur olmazdı" dedi.

