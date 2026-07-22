Gurbetçiye kapıda ‘hoş geldin’ karşılaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçileri sınır kapılarında kurduğu karşılama stantlarıyla ağırlıyor. İlk kez 2018 yılında başlatılan uygulama kapsamında YTB ekipleri, yoğun kullanılan sınır kapılarında vatandaşlara bilgilendirme ve destek hizmeti sunuyor. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, memlekete dönüş yolculuğunun hasret ve aidiyetin buluşması olduğunu belirterek vatandaşların yanında olmayı önemsediklerini söyledi. YTB, hizmetlerini "Memleket Yolu Platformu" ve mobil uygulamalarla da destekliyor.
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Mete Efendioğlu - Editör