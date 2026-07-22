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Giriş Tarihi: 22.07.2026

Gurbetçiye kapıda ‘hoş geldin’ karşılaması

MEHMET FAHRİ ÖZKAN MEHMET FAHRİ ÖZKAN
Gurbetçiye kapıda ‘hoş geldin’ karşılaması
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Avrupa'dan Türkiye'ye gelen gurbetçileri sınır kapılarında kurduğu karşılama stantlarıyla ağırlıyor. İlk kez 2018 yılında başlatılan uygulama kapsamında YTB ekipleri, yoğun kullanılan sınır kapılarında vatandaşlara bilgilendirme ve destek hizmeti sunuyor. YTB Başkanı Abdulhadi Turus, memlekete dönüş yolculuğunun hasret ve aidiyetin buluşması olduğunu belirterek vatandaşların yanında olmayı önemsediklerini söyledi. YTB, hizmetlerini "Memleket Yolu Platformu" ve mobil uygulamalarla da destekliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Gurbetçiye kapıda ‘hoş geldin’ karşılaması
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