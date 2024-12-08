Gürcistan’da kanlı infaz

Barış Boyun grubunun geçen yıl eylül ayında 6 mensubu Yunanistan'da infaz edilmesi olayının bir benzerinin bu sabah Gürcistan'da yaşandı. İddiaya göre aralarında Barış Boyun ile birlikte İtalya'da tutuklu Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, bir süre önce, karıştıkları bir dizi suç nedeni ile Gürcistan'a kaçtı.

KAPIYI ARKADAŞLARI AÇMIŞ

Çağatay Çançin, Barış Vedat Dinç, Furkan Ömer Tükenmez, Abdulkadir Sever ve U. İsmindeki bir kişi Tiflis'te aynı evi paylaşıyordu. İddiaya göre U. isimli kişi, bu sabah saat 09.00 gibi evden çıktığı esnada kapıyı da açık bıraktı. Bu kişinin evden çıkmasından dakikalar sonra, eve tetikçiler girdi.

UYUDUKLARI ESNADA ÖLDÜRÜLDÜ

Dakikalar içinde uyudukları esnada Dinç, Çançin, Sever ve Tükenmez öldürüldü. Tetikçiler hızla evi terk ettiklerinde, geriye 4 cansız beden ve 200'e yakın boş kovan kaldı.

DÜĞÜN SALONUNA BOMBALI SALDIRIDA BULUNDULAR

4 kişinin öldürülmesinin gerisinde Barış Boyun grubu ile husumetli olan başka bir suç örgütü olan Ayverdi çetesi olduğu ileri sürüldü. Grup ile husumetli olan Emrah Ayverdi'nin bulunduğu düğün salonuna geçen aylarda el bombası ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının gerisinde Barış Boyun grubu yer almıştı. Emrah Ayverdi'nin, Gürcistan'da yaşanan infazdan kısa süre, düğün salonuna yönelik saldırıya atıfta bulunduğu bir paylaşımda bulunması dikkat çekmişti.