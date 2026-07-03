Güreş sevdası sokakta uyuttu! Kırkpınar heyecanı gece başladı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 7 asırdır sürdürülen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli geleneklerinden biri olan çadır kültürü bu yıl da devam etti. Bursa, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Antalya başta olmak üzere birçok ilden gelen güreşseverler, kent merkezindeki uygun alanlara çadır kurarak Kırkpınar atmosferini doyasıya yaşadı.

850 PEHLİVAN ER MEYDANINDA

665'incisi düzenlenen organizasyonda 850 pehlivan, 14 farklı boyda mücadele edecek. Baş kategorisinde ise 40 başpehlivan altın kemer için kol bağlayacak. Cuma namazının ardından başlayacak güreşlerde, üç gün sürecek kıran kırana mücadelelerin ardından pazar günü yapılacak finalle yeni başpehlivan belli olacak.

"KIRKPINAR'IN TADI ÇADIRDA ÇIKAR"

Balıkesir'den gelen Beytullah Can, Kırkpınar'ın ruhunu çadırda yaşayarak hissettiklerini söyledi. Favorisinin Feyzullah Aktürk olduğunu belirten Can, "Geçen yıl çok yaklaşmıştı. Bu yıl altın kemeri onun takmasını istiyoruz. Çadırda kalmak bizim tercihimiz. Kırkpınar'ın tadı böyle çıkıyor. Burada birlikte kahvaltımızı yapıyor, namazımızı kılıyor, ardından er meydanına geçiyoruz." dedi.

"BİZİM İÇİN GELENEK HALİNE GELDİ"

Sakarya'dan gelen Selahattin Güven ise yıllardır Kırkpınar'a geldiğini ve her gelişinde çadırda kaldığını belirterek, "665 yıldır süren bu gelenek çok değerli. Biz de bunu kendi geleneğimiz haline getirdik. Her gelişimizde burada kalmaya çalışıyoruz. Benim de favorim Feyzullah Aktürk." ifadelerini kullandı.