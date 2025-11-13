Gürültü kavgası kanlı bitti

İstanbul Kağıthane'de önceki gün 20.15 sıralarında aynı binanın alt katında oturan Yusuf A. (19) ile üst katta yaşayan komşusu Melek İlayda Çevik (22) arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Bunun üzerine Melek İlayda Çevik'in ağabeyi Rıdvan Çevik (34) alt kata inerek olaya tepki gösterdi. Zanlı Yusuf A. silahını aldı ve daire kapısının dürbününden bakarak 3 el ateş etti.Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Çevik (57) ve yengesi Hatice Çevik (51) yaralandı. Rıdvan Çevik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cavit ve Hatice Çevik'in tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.Yusuf A. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Yusuf A.'nın 6 kaydı bulunduğu tespit edildi.