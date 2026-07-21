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Giriş Tarihi: 21.07.2026 11:23 Son Güncelleme: 21.07.2026 11:53

Gürültü tartışmasında anne öldü, kızı ağır yaralandı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan tartışmada Nurettin Yıldız (21) bıçakla komşusu Yüksel Uçar’ı (59) öldürdü, piyanist kızı Çilem Çağlar (38) ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gürültü tartışmasında anne öldü, kızı ağır yaralandı
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Cinayet dün gece saat 00.10 sıralarında Eğirdir Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Piyanist Çilem Çağlar, annesi Yüksel Uçar ve çocuğu ile birlikte evinde uyumaya hazırlandıkları sırada, gelen gürültü nedeniyle komşusu Nurettin Yıldız ile tartışma çıktı.

ANNE ÖLDÜ KIZI AĞIR YARALI

Tartışmanın büyümesi üzerine Nurettin Yıldız, bıçakla komşularına sıcakla saldırdı. Korkunç saldırıda Yüksel Uçar ve kızı Çilem Çağlar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüksel Uçar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ağır yaralanan piyanist Çilem Çağlar ise tedavisinin devamı için Isparta Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Doktorlar Çağlar'ın durumunu ağır olduğunu kaydetti.

GÖZALTINA ALINDI

Korkunç olayın ardından polis ekipleri saldırgan Nurettin Yıldız'ı kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısı Yıldız'ın ifade işlemlerini ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi. Polis ise olayın yaşandığı sokakta önlem aldı.

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#ISPARTA

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