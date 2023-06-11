Gürültü yapan komşularına kızdı ‘Daha kötü insanlara satılıktır’ yazdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Özge Şeber (35), oturduğu sitede komşularının yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu belirterek, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı asarak dairesini satışa çıkardı. Şeber'in alt katta oturan, yazıya çok üzüldüğünü, psikolojik olarak çok etkilendiğini belirten komşusu Arzu Korkmaz, başvurduğu mahkeme kararıyla yazıyı kaldırttı. Korkmaz, "Bundan sonra ben davamın peşindeyim, kesinlikle pes etmeyeceğim. Maddi ve manevi tazminatlarımı açacağım" dedi.Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim. Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar" ifadelerin kullandı.İlçede esnaflık yaptığını, 4 yıldır da aynı dairede oturduğunu söyleyen Arzu Korkmaz ise 4 yıldır aynı sitede oturduğunu daha önce hiç kimse tarafından şikâyet edilmediğini belirterek, "Hiç kimse ile bir kavgam, gürültüm olmadı. Ben bayan bir esnafım, 5 yıldır esnaflık yapıyorum. Herkes beni tanıyor, benim böyle gürültü yapmam söz konusu değil. Madem gürültü yapıyorsam neden alt komşum yan komşularım benden şikayetçi değil de sadece üst komşum benden şikayetçi. Asılan yazıyla ilgili çıkan haberler beni ruhsal, psikolojik olarak çok etkiledi. Öyle bir pankartı görmek beni derinden etkiledi ve yaraladı. Arzu Korkmaz'ın avukatı Hasan Aydın da, yaptıkları başvuru sonucu mahkeme kararıyla yazının kaldırıldığını belirterek, "Nasıl bir cinayet soruşturmasında, yaralama soruşturmasında bir silah veya bıçağa el konuluyorsa, dosyaya delil olarak değerlendiriliyorsa, bu pankartın da bu suretle el konulup dosyaya delil olarak savcılık makamına anlattım. Talebimiz ve mücadelemiz sonuç verdi" dedi.