Gürültüden bıkan sakin şehrin sakinleri, belediyeyi Cittaslow’a şikayet etti

Turistik Şarköy ilçesi bugünlerde "Sakin Şehir" "Yavaş Şehir" olarak bilinen Cittaslow'a yakışmayacak, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe giren inşaat yasağına aykırı devam eden inşaatların çıkardığı gürültü ile karşı karşıya. Antalya'da kış aylarında yaşayan ve Şarköy'ü sakin, huzurlu ve temiz havası nedeniyle tercih eden eski Havayolları Kabin Memuru Eda K. (43) 10 yıl önce denize yakın bir mesafede Şarköy'ün Mürefte mahallesinde site içinde yazlık konut sahibi oldu. Pilot eşi ve 2 çocuğu ile yaz dönemi Şarköy'e gelen ve uzun bir süre tatillerini burada geçiren Eda K. Ve ailesi, 1 Temmuz'da başlayan inşaat yasağına aykırı, oturdukları sitedeki binanın hemen yanı başında başlayan ve yaklaşık 1 aydır kesintisiz devam eden inşaat çalışmalarının çıkardığı gürültü ile hayatları kabusa döndü.

Şarköy Belediyesi'ni defalarca aradığını ifade eden Eda K., "Antalya'da yaşıyoruz. Yaz aylarında Antalya'nın aşırı sıcağından nefes alabilmek için 10 yıl önce Şarköy'ün eski bir beldesi olan Mürefte'de site içinde yazlık konut aldık. Havası, sakinliği, hayatın yavaş akıyor olması bizi kendisine çekmişti. Sitemizin hemen yanında bizim binaya çok yakın bir mesafede terasımızdan da görüş alanında olan bir inşaat şaka diyeceğim bir şekilde 1 Temmuz İnşaat yasağının başladığı gün başladı. Sadece inşaat demirlerinin olduğu bu alanda iki blok birden yapılıyor.Her sabah saat 09:30 ile 10:00 arası gürültü ile uyanıyoruz. Sabah sabah 'tak tuk' sesleri sakin şehir, yavaş şehir dediğimiz, Cittaslow üyesi olduğunu öğrendiğimiz Şarköy'e yakışan bir durum değil. İşçilere terastan sesleniyorum 'saat kaç ki' diye dalga geçer gibi cevap veriyorlar."

BELEDİYE FOTOĞRAF ÇEKİP GİDİYOR İNŞAAT DEVAM EDİYOR

"Şarköy Belediyesini defalarca aradım, durumu izah ettim, zabıtalar her aradığımda geliyor, fotoğraf çekip gidiyor ama inşaat kesintisiz devam ediyor. Zabıtaya sorduğumda da 'Ceza kestik' diyor. Bazen de işçiler paydos edip işi bırakıyor. Zabıtanın ceza kesip kesmediğini bilemiyorum. Benim bildiğim böyle bir durumda inşaatın mühürlenmesi lazım. Turistik bir ilçede gürültü yapılmasın diye konulan yasağı inşaatı yapanlar dinlemiyor. İnşaat hemen ana yola yakın ve beton mikserleri gelip yolu kapatıyor. İnşaat çalışmaları Cumartesi günü de devam ediyor. Komşum, Şarköy Belediyesi Fen İşleri Müdürünü aradı 'İnşaatı durdurmazsanız anayolu kapatır eylem yaparız' dedi ama hiç umurlarında olmadı. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ın 22-24 Haziran 2025 tarihlerinde Güney Kore'de Cittaslow toplantısına katıldığını öğrendim. Başkan ya da belediyenin diğer yetkilileri Cittaslowun 'sakin şehir' anlamına geldiğini mutlaka biliyordur. Cittaslow üyesi Şarköy'de nasıl sakinlik bozuluyor, yasak kararına uyulmuyor, belediye hiçbir şey yapmadan seyirci kalabiliyor anlamakta zorluk çekiyorum."

"CİTTASLOW'A ŞİKAYETÇİ OLDUM"

"Ben Cittaslow'un Türkiye Temsilcisinin olduğu Antalya merkezine şikayet dilekçesi yazarak yaşadığımız durumu anlatıp şikayetçi oldum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dilekçe yazdım. Cimer'e de yazacağım. Uluslar arası sakin şehir Cittaslow'un üyesi olup, gürültü içinde bir şehir olmasına göz yumulmasını kabul etmiyorum" dedi. 1 Temmuz'da başlayan ve 15 Eylül'e kadar sürecek olan inşaat yasağına CHP'li müteahhit belediye meclis üyesinin de ilçe merkezinde inşaat çalışması yapması vatandaşların şikayetlerine konu olunca, yerel gazetelerin haberinden sonra inşaat durdurulmuştu."

MAVİ BAYRAĞI VAR LAĞIM AKIYOR, SAKİN ŞEHİR ÜNVANI VAR GÜRÜLTÜ YAŞANIYOR

8 mavi bayrağı bulunan Şarköy'de, lağımlar denize akıyor. Sakin şehir ünvanını temsil eden Cittaslow üyesi olmasına rağmen inşaat yasağına uyulmayarak gürültü yaşanıyor.