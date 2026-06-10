Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel, CHP yönetimine yerel yönetim dersi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Haziran ayı 2'nci oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan Belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleşen oturumda AK Partili Meclis üyesi Gaye Zayif gündem dışı konuşma yaptı. Beykoz'a yönelik yatırımların durdurulması ve halkın mağdur edilmesini konuşmasında aktaran Zayif, İBB yönetiminin tasarruf ve maliyet gerekçesiyle tek taraflı olarak iptal ettiği Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı başta olmak üzere, ilçede yarım bırakılan projeler meclis kürsüsüne taşıdı. AK Partili meclis üyesi Gaye Zayif'in Beykoz'un gasp edilen haklarını savunmasının ardından söz alan CHP'li üyelerin, hizmetlerin iptalini savunması ve bölgeye yapılan yatırımları çarpıtma girişimi, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel tarafından açıklığa kavuşturuldu.

'BEYKOZ'UN SOKAKLARINDA GEZMEYENLER VATANDAŞIN DERDİNİ BİLEMEZ'

CHP'li meclis üyelerinin feribot hattının trafiğe etkisinin az olduğu ve zarar ettiği yönündeki iddialarına sert tepki gösteren Özlem Gürzel, muhalefetin ilçe gerçeklerinden ve halktan tamamen kopuk olduğunu vurguladı. Gürzel, şu ifadeleri kullandı: "Sanki Beykoz'da yaşamıyormuş gibi davranıyorsunuz. Eğer Beykoz'un içinde gezseydiniz, vatandaşla temas etseydiniz, hangi hizmetin geri gelmesi için halkın bizden ricacı olduğunu, feryat ettiğini çok iyi bilirdiniz. Ama siz Beykoz'da gezmiyorsunuz. Feribot gitmeden önce bizim Beykoz halkı Kavacık'tan çıkamaz hale gelmemişti. Şu an Kavacık'la ilgili milyarlık bir kavşak projesi çalışması yapılıyor. Belki de feribot kalıp çalışmaya devam etseydi, bu milyarlık projeye gerek bile kalmayacaktı. Bu durum TEM'i de, ikinci köprüyü de doğrudan olumsuz etkiliyor. Feribot hizmetimizi geri istiyoruz."

'ZARAR EDİYOR DİYE HAT KAPATACAKSANIZ, İETT'Yİ DE KALDIRIN'

Çubuklu-İstinye hattının kapatılma sürecine dair perde arkasını da aralayan Gürzel, CHP'li İBB Başkanı Nuri Aslan ile bizzat görüştüğünü belirtti. Aslan'ın kendisine "Feribot maliyetleri çok yüksek, artık bunu karşılayamıyoruz" dediğini aktaran Gürzel, AK Parti grubu olarak konuyu siyaset üstü görerek el uzattıklarını ancak İBB yönetiminin çözümsüzlüğü seçtiğini ifade etti.

Belediyeciliğin bir ticarethane olmadığının altını çizen Başkanvekili Gürzel, şöyle devam etti: "Biz hizmetlerin 'zarar ediyor' diye kapatılması mantığını asla ve asla kabul etmiyoruz. Eğer bu kadar kâr-zarar hesabı yapıyorsanız, o zaman İETT'yi de kaldırın. İETT'den kâr mı ediyorsunuz? Belediyecilik kâr etme yeri değildir, vatandaşa hizmet etme yeridir. Lütfen feribotlardaki tahsisi Beykoz Belediyesi olarak bize verin, hizmet nasıl yapılır görün. Eğer tahsisi Büyükşehir Belediyesi bize devrederse, arabalı feribot hattının buraya nasıl ihtişamla geri geleceğini herkese ispatlayacağız."

MUHALEFETİ GERÇEKLERİ GÖRMEYE DAVET ETTİ

Gürzel, CHP'li meclis üyesi Gökhan Taneri Vural'ın, İBB tarafından kapatılan ancak Beykoz Belediyesi tarafından tamamen yenilerek geçen 19 Mayıs'ta açılarak vatandaşın hizmetine sunulan havuz ve spor salonunun depreme dayanıksız alanda aceleyle açıldığı yönündeki sözlerine de değindi. Gürzel, iddia sahibini yerinde inceleme yapmaya davet etti.

Gürzel, "Gökhan Bey, herhalde bahsettiğiniz havuzu hayatınızda hiç gidip gezmediniz. Ben sizi davet ediyorum, gelin beraber gezelim. Soyunma odalarıyla havuzun farklı binalarda olması, riskli alanda yer alması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz orada bütün o kurguyu, mimariyi, vatandaşımızın en güvenli ve en konforlu şekilde kullanabileceği şekilde planladık ve hayata geçirdik. Gidip görmeden, araştırmadan meclis kürsüsünden bu hilafıhakikat sözleri konuşmak doğru değil" cevabını verdi.

ENGELLEMELERE RAĞMEN METRO MÜJDESİ

Beykoz'un ulaşım geleceğini kurtaracak olan Ümraniye-Beykoz (Kavacık) Metro Hattı projesinde de İBB'nin ve CHP grubunun takındığı engelleyici tavrı deşifre eden Özlem Gürzel, her şeye rağmen projeyi hayata geçireceklerinin kararlılık mesajını verdi. Bakanlıkla üzerinde mutabık kalınan projenin kritik maddelerine CHP'li üyelerin mecliste "Ret" oyu verdiğini hatırlatan Gürzel, "Biz o projenin sonuna kadar arkasındayız. Bakanlığımızın gücüyle o kazmayı çakacağız, o tabelayı da gururla oraya koyacağız inşallah" dedi. Gürzel ayrıca, Rüzgarlıbahçe'de kentsel dönüşümün öncüsü olacak yeni ve çok daha fonksiyonel bir ÖZGEM binasının da müjdesini paylaştı.

'İSKİ'NİN ÇUKURLARINI KAPATIN YETER, GERİSİNİ BİZ HALLEDERİZ'

Konuşmasının sonunda, İBB bütçesinden Beykoz'a ayrılan paylar üzerinden yapılan algı siyasetine son noktayı koyan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel, Beykoz Belediyesi'nin güçlü vizyonunu ve halka olan inancını şu tarihi sözlerle özetledi: "Biz Beykoz için, Beykozlu komşularımız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Sizden tek bir ricamız var; şu İSKİ'nin ilçemizin sokaklarında kazıp da açık bıraktığı, vatandaşımızı canından bezdiren çukurları kapatın yeter, geri kalan her şeyi biz hallederiz!"

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör