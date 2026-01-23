Gürzel’den Eyüpsultan tepkisi: “Beykoz’da siyasi değil, vicdani bir tercih yaptık”

Eyüpsultan'da bir kreşte henüz 3 yaşındaki bir çocuğa yönelik yaşandığı iddia edilen olayın ardından gözler, yerel yönetimlerin kreş politikalarına çevrildi. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya hesaplarından yaptığı kapsamlı açıklamada hem bir anne hem de bir yerel yönetici sorumluluğuyla süreci değerlendirdi.

"Bir anne olarak yüreğim yandı" diyen Gürzel, yaşanan olayın yalnızca bir aileyi değil, tüm anneleri derinden sarstığını belirterek, mağdur çocuğa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

'ELEŞTİRİLDİK AMA HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKTI'

Gürzel, Kasım 2025'te Beykoz Belediye Meclisi'nde alınan ve belediyeye ait 3 kreşin Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmesini öngören kararın o dönem eleştirilere neden olduğunu hatırlattı. Ancak gelinen noktada bu kararın ne kadar hayati olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti.

Açıklamasında, "Biz istedik ki Beykoz'un evlatları denetimsiz yapılara ya da kişisel inisiyatiflere değil, devletimizin yarım asırlık eğitim çınarı olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal güvencesine emanet edilsin" ifadelerine yer verdi.

'DEVLET GÜVENCESİYLE SIKI DENETİM'

Beykoz'daki kreşlerde eğitimin MEB müfredatına uygun şekilde, formasyon almış ve güvenlik soruşturmalarından geçmiş öğretmenler tarafından verildiğini vurgulayan Gürzel, devletin denetim mekanizmalarının çocukların güvenliğini en üst seviyede sağladığını kaydetti.

"Çocuklarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir" diyen Gürzel, kreşlerin devrinin hizmet kalitesini artırmak ve ailelerin içinin rahat etmesini sağlamak amacıyla atılmış bilinçli bir adım olduğunu ifade etti.

'ÇOCUKLAR SİYASET ÜSTÜDÜR'

Açıklamasının sonunda çocukların güvenliğinin her türlü siyasi tartışmanın üzerinde olduğunu vurgulayan Gürzel, "Onlar bize emanettir. Biz de bu kutsal emanete devlet ciddiyeti ve bir anne titizliğiyle sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.