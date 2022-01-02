Güvenli ödeme sisteminde 2 milyar 164 milyon 645 bin TL işlem hacmi sağlandı

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle (YRS) daha etkin ve güvenli hale getirilen noterlik hizmetleri güçlendirildi. Geride bıraktığımız yıl mevcut noter sayısı 2 bin 250'ye çıkarıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği nöbetçi noterliklerde 2021'de 301 bin 737 işlem yapıldı.



Adalet Bakanlığınca yürütülen YRS'nin Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Arttırılması hedefinde geniş yer verilen noterlik hizmetleri (e-noterlik, nöbetçi noterlik, güvenli ödeme hizmeti) vatandaşlar tarafından 2021'de de yoğun olarak kullanıldı.



301 BİN VATANDAŞ NÖBETÇİ NOTERLİK HİZMETİNDEN YARARLANDI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından 6 Nisan 2019'da başlatılan Nöbetçi Noterlik uygulamasında 2020 yılı Mart ayında ülkemizi etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl ara verildi. Salgın kısıtlamaları nedeniyle 5 aylık sürede aktif kullanıldı. Kısa süreye rağmen yoğun ilgi gören nöbetçi noterliklerde 301 bin 737 işlem yapıldı. Uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterliklerde yapılan işlem sayısı ise 1 milyon 112 bin 185 oldu.



YRS'de yer alan "Yararlanıcıların işlerinin kolaylaştırılması için noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmaları sağlanacaktır" hedefi doğrultusunda vatandaşların noterliğe kesintisiz erişimi için uygulamaya alınan nöbetçi noterlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesi amaçlanıyor. Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilmişti. Nöbetçi noterlikler 31 Temmuz'dan itibaren hafta sonu saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında yeniden hizmet vermeye başladı.



2021'DE GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNDE 2 MİLYAR 164 MİLYON 645 BİN TL İŞLEM HACMİ SAĞLANDI

Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği ile ortak çalışması sonucunda 3 Şubat 2020'de uygulamaya konulan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması 2021 yılında da başarılı bir şekilde sürdürüldü. Bu kapsamda noterliklerde 2021 yılında 9 bin 417, uygulamanın başladığı günden bu güne kadar da 10 bin 581 güvenli ödeme işlemi yapıldı. Bu yıl yapılan işlemlerde 2 milyar 164 milyon 645 bin 199 TL, uygulamanın başladığı günden bu güne ise 2 milyar 344 milyon 675 bin 938 TL'ye işlem hacmi sağlandı. Ayrıca aynı tarihte uygulamaya başlatılan Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi uygulaması kapsamında 2021 yılında 5 milyon 212 bin 669 işlemde kredi kartı kullanıldı. Kredi kartı kullanılan işlem hacmi 1 milyar 524 milyon 470 bin 199 TL'ye ulaştı. Uygulamanın başladığı günden bu güne kadar da 2 milyar 170 milyon 518 bin 559 TL işlem hacmi gerçekleşti.



PARMAK İZİYLE KİMLİK DOĞRULAMADA 3 BİN 64 İŞLEM YAPILDI

Noterliklerde kimlik sahteciliğinin önüne geçmek amacıyla pilot uygulama olarak başlatılan 'parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi' uygulamasında 2021 yılı içerisinde 3 bin 64 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi. 'Parmak izi ile Kimlik Doğrulama Sistemi'nin 2022 yılında tüm noterliklerde hayata geçirilmesi planlanıyor.



YURT DIŞINDAKİ KONSOLOSLUKLARDA 54 BİN 915 İŞLEM DÜZENLENDİ

YRS faaliyetlerinde yer alan "Yurt dışında yaşayanların dış temsilciliklerde yaptıkları noterlik işlemlerinin bir örneğinin, bilişim sistemi entegrasyonuyla Türkiye'de en yakın noterden anında alınabilmesi sağlanacaktır" maddesi kapsamında yurt dışındaki konsolosluklarda 2021 yılında 54 bin 915, 6 Nisan 2019'dan bu yana da toplam 97 bin 295 işlem düzenlendi. Türkiye'deki noterliklerden örnek alınması uygulaması kapsamında da yurt içinde noterlikler arasında alınan örnek sayısı ise bu yıl 72 bin 669 oldu. Böylece 19 Ağustos 2019'an bu yana yurt içinde noterlikler arası alınan örnek sayısı 117 bin 397'ye ulaştı.



E-NOTERLİK AKTİF KULLANILDI

Noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlayan ve yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında 26 Ekim 2020'de başlatılan e-noterlik uygulamasından 2021'de 46 bin 184 kişi yararlandı. Sistem üzerinden 12 bin 529 kişi noter huzuruna gelmeden uzaktan işlemini yaptırdı. E-noterlik uygulamasında en fazla, ihtarname, ihbarname, araç satışı, mal rejimi, sözleşme ve vekaletname ile ilgili işlemler yapıldı. Uygulamada sunulan internet üzerinden randevu alma işlemi ile, vatandaşların noter işlerini daha kısa sürede halletmesine imkan sağlandı