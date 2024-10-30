Güvenlik görevlisi kadının hazin sonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın 5'nci katında bulunan evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti. Olay, Fatih Mahallesi 1124 Sokak üzerindeki bir apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülay Şadan bir süre önce eşinden boşandı. Geçirdiği trafik kazası dolayısıyla ayağı kırılan ve işinden uzak kalan Şadan, henüz bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Şadan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şadan'ın ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.