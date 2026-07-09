Güvenlik görevlisi mesai arkadaşlarına kurşun yağdırmıştı! Caninin savunması kan dondurdu: İsteseydim kafalarından vurup…

"'GEBERİN' DİYEREK BİZİ ÖLÜME TERK ETTİ"



Olayda yaralanan A.E. ise, "Ben bu hafta yine Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesinde ameliyat oldum. Bana ameliyatımda bacağımın daha kötüye gittiğini, operasyonun devam edeceğini söylediler. Sağlık durumum gittikçe kötüye gidiyor. Bunları yaşamayı hak etmediğimi düşünüyorum. Şahıs kendisi bana küfür ederek beni bu hale getirmiştir. Tek kelime söylememişken, benim kendisine küfrettiğimi söylemektedir. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hayatımın en verimli yıllarında başıma bu geldi. Beni zaten yaralayıp bırakmak isteseydi, 1 ya da 2 mermi sıkar giderdi. Defalarca kurşun sıkarak, küfürler etti. 'Yapma, hepimizin ailesi, çocuğu var, bu işi uzatma, tabancanı beline sok' dediğim halde küfür ederek sıkmaya devam etti. 'Ambulansı ara' dememe rağmen 'geberin' diyerek bizi ölüme terk etti" diye konuştu.