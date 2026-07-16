Güvenlik görevlisi otel önünde vahşice katledilmişti! Tahsin’in katillerinin cezası belli oldu

'BİZ ÖMÜR BOYU CEZAYA ÇARPTIRILDIK'

Yapılan indirime tepki gösteren baba Adnan Göker ise "Böyle bir şey beklemiyorduk. Hayal kırıklığına uğradık. Adalet bu değil. Bizi çok üzdü, çok yıktı. Tabii ki peşini bırakmayacağız. Benim çocuğum ömür boyu toprakta yattı. Biz de ömür boyu cezaya çarptırıldık. Karşı taraf için ömür boyu cezayı istemiştik. Onu da vermediler" dedi.

'ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAĞIZ'

Kararın ardından açıklamada bulunan ailenin avukatı Arif Çelik, "Verilen karar bizleri ve aileyi tatmin etmedi. Savcılık tarafından düzenlenen mütalaada haksız tahrik indirimi uygulanmaması yönünde düzenlenmişti fakat kararda haksız tahrik indirimi uygulandı. Sanıklardan 9 yıl ceza alan salıverildi. Bu aileyi ikinci kez yıktı. Bununla ilgili itirazlarımızı gerek 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine gerekse istinafa yapacağız. Kararı bir üst mahkemeye taşıyacağız" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör