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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Güvenlik görevlisine kanlı pusu

Güvenlik görevlisine kanlı pusu
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Küçükçekmece'de pusu kuran saldırganın kurşunlarına hedef olan 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta dün yaşanan olayda motosikletiyle seyreden A.A.'ya bir kişi silahla ateş açtı. Vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre ilerleyen A.A.'ya şüpheli ateş etmeyi sürdürdü. Saldırgan kaçarken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen A.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KÜÇÜKÇEKMECE

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Güvenlik görevlisine kanlı pusu
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