Güvenlik görevlisine kanlı pusu

Küçükçekmece
'de pusu kuran saldırganın kurşunlarına hedef olan 45 yaşındaki özel güvenlik görevlisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta dün yaşanan olayda motosikletiyle seyreden A.A.'ya bir kişi silahla ateş açtı. Vurulduktan sonra motosikletiyle bir süre ilerleyen A.A.'ya şüpheli ateş etmeyi sürdürdü. Saldırgan kaçarken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen A.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.