Güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra...

Evde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan kadın sinir krizi geçirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Erman Ayhan'ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

