Güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra...
Bolu'da 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Erman Ayhan, yan binada oturan annesinde yemek yedi. Ardından evine gitti. Kendisinden haber alamayan annesi, çilingirle eve girince korkunç manzarayla yüzleşti... Hayatını kaybettiği belirlenen gencin ölüm nedeni otopsi raporu ile belli olacak.
Korkunç olay, Bursa'nın Borazanlar Mahallesi Mutluer Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Gülen Apartmanı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Erman Ayhan, gece saatlerinde yan binada oturan annesinin evinde yemek yedi.
Ayhan, yemeğin ardından kendi evine gitti. Sabah saatlerinde oğlunun evine giderek uzun süre kapıyı çalan kadın, Erman Ayhan'a ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdi.
Evde oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan kadın sinir krizi geçirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Erman Ayhan'ın gece saatlerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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Güvenlik görevlisinin şüpheli ölümü: Yemek yedikten sonra...