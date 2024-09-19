Güvenlik korucusu kuzenini katletti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan güvenlik korucusu Menderes Demirtaş, önceki gece ailesiyle birlikte kırsal mahalleye giden amcasının oğlu Yasin Demirtaş'ın otomobilinin önünü kesti. Otomobilden inen Yasin Demirtaş ile Menderes Demirtaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Menderes Demirtaş, yanında bulunan uzun namlulu silahla Yasin Demirtaş'a ateş açtı. Ağır yaralanan Yasin Demirtaş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Menderes Demirtaş ise karakola gidip jandarmaya teslim oldu.