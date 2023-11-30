Güvensizlik Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Güven Kırıklığı ile İlgili Sözler

Güven ve güvensizlik kavramları birbirleriyle karşıt anlamlıdır. Güvensizlik sözcüğü de güvensiz olma durumunu temsil eder. Dolayısıyla bu kavramın neredeyse her bir insanın yaşamı boyunca deneyimlediği bir durumu ifade ettiği söylenebilir. Bu bağlamda güvensizlik sözleri farklı başlıklar altında çeşitlendirilebilir. Böylelikle kapsamlı bir yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden güven kırıklığı ile ilgili sözler listesi hazırlanmış olacaktır.

En Popüler Güvensizlik Sözleri

Bir isim sözcüğü olan güvensizlik TDK güncel sözlüğü tarafından güvensiz olma durumu, emniyetsizlik ve itimatsızlık şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla bu isim sözcüğünün günlük yaşamda pek çok kişi tarafından farklı bireylere ve olaylara karşı yaşanabilen bir durumu temsil ettiği söylenebilir. İnsanlara veya belli başlı olaylara karşı güvensizlik yaşayan kişiler ise bu temaya sahip olan popüler sözleri araştırır. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden güven kırıklığı ile ilgili sözler alıntılandığı takdirde aşağıdaki gibi kapsamlı bir liste hazırlanabilir:

Umut verip, güven aşılayıp da yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin. (Hz. Muhammed)

Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz! (Charles Bukowski)

Şu hayatta beni insanlara olan güvensizliğim kadar hayal kırıklığına uğratan başka bir şey daha yok! (Anonim)

Güven zamanla kazanılırken tek bir şüphe kıvılcımı bile güvensizlik duymaya yetebilir! (Anonim)

Güvensizliği tek başına inşa etmez insan, tanıdığı herkes biraz yardım eder. (Dostoyevski)

Güvenmek koca bir çınar gibi güç verirken güvensizlik ise insanı uçurumdan aşağıya itebilir... (Anonim)

Sen benim; Bir daha kimseye güvenemeyecek olmamın sebebisin. Sen bana daha ne yapabilirsin ki? (Cemal Süreya)

Güvensizlik durumu defalarca denenmiş olan güvenmeye çalışma girişimlerinin bir sonucudur aslında... (Anonim)

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

Güvensizlik İle İlgili Kalıplaşmış Sözler

Yazarlar, şairler ve ünlü düşünürler tarafından dile getirilen pek çok güvensizlik ile ilgili söz vardır. Ancak bu durum insanların duygularıyla yakından alakalı olduğu için güvensizlik temalı atasözlerine de rastlanır. Bu bağlamda güvensizlik ile ilgili çeşitli sözleri incelemek isteyen kişilere bu temaya sahip olan atasözleri şu şekilde sıralanabilir: