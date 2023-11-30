Güvensizlik Sözleri - Yazarlardan, Şairlerden ve Ünlü Düşünürlerden Güven Kırıklığı ile İlgili Sözler

Güven ve güvensizlik kavramları birbirleriyle karşıt anlamlıdır. Güvensizlik sözcüğü de güvensiz olma durumunu temsil eder. Dolayısıyla bu kavramın neredeyse her bir insanın yaşamı boyunca deneyimlediği bir durumu ifade ettiği söylenebilir. Bu bağlamda güvensizlik sözleri farklı başlıklar altında çeşitlendirilebilir. Böylelikle kapsamlı bir yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden güven kırıklığı ile ilgili sözler listesi hazırlanmış olacaktır.
Bir isim sözcüğü olan güvensizlik TDK güncel sözlüğü tarafından güvensiz olma durumu, emniyetsizlik ve itimatsızlık şeklinde tanımlanır. Dolayısıyla bu isim sözcüğünün günlük yaşamda pek çok kişi tarafından farklı bireylere ve olaylara karşı yaşanabilen bir durumu temsil ettiği söylenebilir. İnsanlara veya belli başlı olaylara karşı güvensizlik yaşayan kişiler ise bu temaya sahip olan popüler sözleri araştırır. Yazarlardan, şairlerden ve ünlü düşünürlerden güven kırıklığı ile ilgili sözler alıntılandığı takdirde aşağıdaki gibi kapsamlı bir liste hazırlanabilir:
Yazarlar, şairler ve ünlü düşünürler tarafından dile getirilen pek çok güvensizlik ile ilgili söz vardır. Ancak bu durum insanların duygularıyla yakından alakalı olduğu için güvensizlik temalı atasözlerine de rastlanır. Bu bağlamda güvensizlik ile ilgili çeşitli sözleri incelemek isteyen kişilere bu temaya sahip olan atasözleri şu şekilde sıralanabilir: