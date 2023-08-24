Haberler Yaşam Haberleri Güvercin ne yer? Evcil ve yavru güvercin evde nasıl, ne ile beslenir?
Giriş Tarihi: 24.8.2023 09:10 Son Güncelleme: 24.8.2023 09:10

Güvercin ne yer? Evcil ve yavru güvercin evde nasıl, ne ile beslenir?

Çevremizde güvercin tutkusu olan insanlara çoğunlukla hayatımızın bir alanında rastlamış olabiliriz. Bu hayvanları besleyenler bakımı konusunda oldukça itinalı davranır ve bundan dolayı da çok büyük keyif duyarlar. Ancak güvercin besleme süreci keyifli olduğu kadar da zahmet ister. Bunun için güvercinlere her daim doğru ve taze besinlerin verilmesi gerekir. Kimi zaman evde cam kenarı ya da balkona güvercin konduğunda aklımıza bulgur verme fikri gelebilir. Peki, güvercin bulgur yer mi? Güvercin ne yer, ne ile beslenir? Güvercin nasıl beslenir? İşte güvercin beslenmesi ve bakımı hakkında merak ettiğiniz detaylar…

Güvercin ne yer? Evcil ve yavru güvercin evde nasıl, ne ile beslenir?

Doğru beslendiklerinde yaşam süreleri de o kadar uzun olan güvercinler, yaklaşık 15 yıla kadar hayatta kalabilmektedirler. Güvercin beslerken tek tip beslenmeden kaçınmak gerekir çünkü vitamin ve minerallerin güvercinlerin beslenmesinde yeri çok önemlidir. Tüm ihtiyaçları karşılanan güvercinlerin, tüyleri daha parlak ve yumuşak, hastalıklara karşı daha güçlü bir bağışıklığa ve kas ve kemiklerinin daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Güvercinlerin gelişimi için kullanılan yemlerin yanı sıra bulgur ve pirinç tüketebilirler. Ancak güvercinlere bulgur, pirinç gibi buğday tanelerine ek olarak eklemeniz gereken bazı besinler bulunur.

GÜVERCİN NE İLE BESLENİR, NASIL BESLENİR?

Güvercinler ağzın alt kısmında bulunan kursağına yemini toplar ve taşlık kısmı ile parçalanmasını sağlayarak beslenirler. Bu hayvanlar için tohumlar beslenmenin önemli bir parçasını oluştursa da bazı güvercinler böcek ve solucan yiyebilirler. Ancak bulgur, pirinç gibi buğday tanelerine ek olarak birçok sebze verilebilir. Bunlar: lahana, karnabahar, bezelye, ıspanak, marul, havuç, brokoli ve karahindiba gibi yeşillikler dir ve haftada 3-4 kere vermenizde bir sakınca bulunmaz. Ancak sert sebzeleri daha kolay yiyebilmesi için rendelemeniz gerekebilir.

GÜVERCİN YAVRUSU NE YER?

Güvercin yavruları ilk birkaç hafta anne ve baba güvercinlerin yardımı ile beslenirler. Güvercinlerin kursaklarından salgılanan süt ile beslenerek bir süre beslenmelerine bu şekilde devam edebilirler. Bu süt, protein bakımından oldukça zengindir ve yavru güvercinin hızlı gelişimine katkıda bulunur. Ancak yavru güvercin sahipleri bu dönemde vitamin ve mineral takviyeleri vererek gelişimlerine ekstra katkıda bulunabilirler. Ayrıca yavru güvercinin daha iyi beslenmesi için anne ve babanın yemlerinin düzenli bir şekilde verilmesine dikkat edilmesi gerekir. Dünyaya gelişinin ardından 15 günü dolduran yavru güvercinlerin yuvalarına yem konulması tavsiye edilir. Yavru güvercinlerin bu süreçte yem ve su içtiklerinden emin olmak için onları gözlemleyebilirsiniz.

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Güvercin ne yer? Evcil ve yavru güvercin evde nasıl, ne ile beslenir?
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