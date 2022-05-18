‘Güvercingöğsü’ ameliyatı olan kardeşler sağlığına kavuştu

KTÜ Farabi Hastanesi'nde kardeşlere yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, iki kardeşin de halk arasında "Güvercingöğsü" olarak da bilinen "Pektus Karinatum" tanısı konuldu. İki kardeş; Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat, Prof. Dr. Atilla Türkyılmaz ve ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi'nde minimal invaziv (çok küçük iz bırakan) bir teknik olan "Abramson Tekniği" ile ameliyat edildi. Ameliyat öncesinde ve sonrasında, aynı odayı paylaşan kardeşler, ameliyatlarından 3 gün sonra tedavileri sonrası hastaneden taburcu oldu.

Operasyon sonrası kardeşlere hastanede ilk ay yapılan kontroller yapıldı. Ameliyat sonrası iki kardeşin de göğüs duvarlarındaki şekil bozukluğunun tam olarak kaybolması ile çok mutlu olduklarını ve hayata daha pozitif baktıklarını ifade ettiler.

Güvercingöğsü hastalığı ve yapılan ameliyatlar ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Bekir Sami Karapolat, "Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü) göğüs duvarında sık karşılaşılan bir doğumsal deformitedir ve iman tahtası ile kaburga kıkırdaklarının anormal büyümesi sonucu oluşan göğüs duvarında şişlik ve öne doğru çıkıklıkla kendini gösterir. Tek taraflı ya da çift taraflı olabilir. Pektus Karinatum hastalığının oluşmasına neden olan etkenler tam olarak bilinmemekle beraber vakaların yüzde 25'inde aile öyküsü tespit edilmektedir. Pektus Karinatum hastalığına, yüzde 15 oranında skolyoz ve yüzde 18 oranında konjenital (doğuştan gelen) bir kalp hastalığı eşlik edebilir. Deformite genellikle ergenlik çağındaki aktif büyüme sırasında belirginleşir. Bu olgularda özellikle bu dönemde göğüste oluşan anormal görünüm ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çekingenlik, öz güven eksikliği, anksiyete, motivasyon eksikliği ve kararsızlık gibi psikososyal sorunlar ortaya çıkar. Aslında çoğu olgu asemptomatiktir ancak nefes darlığı, çabuk yorulma ve göğüs ağrısı gibi şikâyetlere de rastlanılabilir. Bu deformitenin ameliyatla düzeltilmesi işlemi sıklıkla kozmetik görünüm bozuklukları ve psikososyal sorunlar nedeniyle yapılmaktadır. İki kardeşimizin göğüslerinde oluşan anormal görünüm ve buna bağlı yaşanan sorunlar ve psikolojik etkenleri "Abramson Tekniği" olan ameliyatımızla sağlıklarına kavuştu." dedi.

Ameliyat sonrası eski sağlıklarına kavuştuklarını ifade eden 13 yaşındaki Sinan Tutum, kardeşimle birlikte hayata psikolojik açıdan hayata zor günler yaşıyorduk. Okulda, tatilde, deniz kenarında hiçbir zevk alamıyorduk. Anneme ve babama bu sorunlarımızı yansıtmamaya çalıyorduk. Fakat bu sorunlarımız gittikçe artıyordu. Ailemize yaşadığımız sorunları anlattık. Onlarla birlikte KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldik. Burada doktorların bize yaptıkları tetkikler sonrası göğüs kafeslerimizde sorun olduğunu ve ameliyatla bunun düzeleceğini söylediler. Doktorlarımız tarafından ameliyatlarımız başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kardeşim ve benim özgüvenimiz yerine geldi ve eski sağlığımıza kavuşarak hayata daha mutlu bakıyoruz. Farabi Hastanesi'ndeki doktorlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.