Güzelleşmek uğruna hayatınızdan olmayın! ’Kaçak botoks’ ölüme bile yol açabiliyor

Dermatolog Dr. Bilge Ateş, botoksun doğru şekilde uygulandığında güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu vurgularken, son dönemde artan komplikasyonlara dikkat çekiyor. Dr. Ateş, "Son 20 yıldır güvenle kullandığımız bu tedavinin etkinlik süresi genellikle 4 aydır. Ancak, sahte ürünlerin artmasıyla bu sürenin kısaldığını veya hiç etkili olmadığını gözlemliyoruz. Daha da endişe verici olan ise, kaçak botoks ürünlerinin neden olduğu körlük, ciddi sağlık sorunları ve ölümlerdir" diyor.

NEFES DARLIĞINA HATTA ÖLÜME BİLE YOL AÇABİLİR

Kaçak botoks ürünlerinin, yasal olmayan yollardan temin edildiğini belirten Dr. Ateş, bu ürünlerin halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Dr. Ateş, "Sahte botoksların uygulaması nedeniyle yaşanan komplikasyonlar arasında solunum kaslarının etkilenmesi, nefes darlığı, görme kaybı, göz kapağı düşüklüğü ve konuşma zorlukları bulunuyor. Sisteme enjekte edilen kaçak ürünlerdeki tehlikeli dozlar, sistemik botulinizm adı verilen ciddi bir tabloya yol açabilir. Hatta bu durum solunum kaslarını etkileyerek nefes darlığına, yoğun bakıma yatışa ve hatta ölüme neden olabilir" diyerek bu ürünlerin bireylerin hayatını ne derece tehdit edebildiğini gözler önüne seriyor.

GÜZELLEŞMEK UĞRUNA SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Her ay sahte botoks ürünlerinin uygulanması nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Dr. Ateş, "Güzelleşmek uğruna yapılan yanlış estetik tercihleri, insanların yaşamlarını riske atıyor. Bu nedenle halkımız, botoks ve diğer medikal estetik uygulamalarını mutlaka uzman doktorlara yaptırmalıdır" uyarısında bulunuyor.

Estetik yaptırmadan önce iyi bir araştırma yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ateş, "Medikal estetik, yalnızca güzellik değil, aynı zamanda sağlığınızla da ilgilidir. Bu nedenle merdiven altı uygulamalardan uzak durun. Unutulmamalıdır ki güzelleşmek uğruna yapılan yanlış tercihler, hayatınızı riske atabilir. Sağlığınızı tehlikeye atmadan önce ikinci kez düşünün" diyor.