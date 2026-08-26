Güzellik akımlarına dikkat!

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Dünya basınında son zamanlarda sosyal ağlarda yaygınlaşan güzellik akımlarına karşı uzmanların çok sayıda uyarıları yayınlanıyor. BBC'deki bir haberde 10 yaşından küçük çocukların bile internette gördükleri makyaj videolarına özenerek çok küçük yaşta kozmetik ile tanıştıklarına dikkat çekildi. CNN International'deki başka bir haberde ise Instagram, YouTube ya da TikTok gibi sitelerin kullandığı yapay zekâ algoritmalarında "zayıf beden, ince bel, açık ten, simetrik yüz hattı" gibi güzellik standartları öne çıkarılıyor. Uzmanlar yapay zekanın sınırladığı güzellik anlayışının gençler üzerinde birçok soruna neden olduğuna dikkat çekiyor