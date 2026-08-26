Haberler Yaşam Haberleri Güzellik akımlarına dikkat!
Giriş Tarihi: 26.08.2026

Güzellik akımlarına dikkat!

Güzellik akımlarına dikkat!
  • ABONE OL
Dünya basınında son zamanlarda sosyal ağlarda yaygınlaşan güzellik akımlarına karşı uzmanların çok sayıda uyarıları yayınlanıyor. BBC'deki bir haberde 10 yaşından küçük çocukların bile internette gördükleri makyaj videolarına özenerek çok küçük yaşta kozmetik ile tanıştıklarına dikkat çekildi. CNN International'deki başka bir haberde ise Instagram, YouTube ya da TikTok gibi sitelerin kullandığı yapay zekâ algoritmalarında "zayıf beden, ince bel, açık ten, simetrik yüz hattı" gibi güzellik standartları öne çıkarılıyor. Uzmanlar yapay zekanın sınırladığı güzellik anlayışının gençler üzerinde birçok soruna neden olduğuna dikkat çekiyor
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzellik akımlarına dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA