İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde gizli kamera skandalı yaşandı. İncirli Caddesi'nde bulunan "Fatma Özçalışkan Özel Metfa Polikliniği" isimli güzellik merkezinde yaşanan skandalda; mağdur 4 kadının şikâyeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık koordinesinde, söz konusu merkeze yönelik operasyon gerçekleştirildi. Müşterilerin mahrem görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların Telegram başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda para karşılığı satıldığı ortaya çıktı.

İşyerinin depo kısmında, içerisine gizli kamera yerleştirilmiş ve sökülmüş vaziyette 6 adet beyaz renkli "PIR" hareket sensörü cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin, müşterilerin haberi olmadan çekilen 14 bin video kaydını "Secret TV +18" isimli Telegram hesabı ile X (Twitter) kanalları üzerinden ücret karşılığında abonelerine izlettiği belirlendi. Suç eşyalarına el konulurken, işyeri sahibi Fatma Özçalışkan ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen çalışanı Emrah Selim Cansever sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör