Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tutuklanan hesap yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı: "Tek seferde 10 bin video..."

"REKLAMINI YAPIYORDUM"

Önlisans mezunu, tasarımcı olduğunu ve aylık 50 bin TL gelirinin bulunduğunu belirten şüpheli Abdullah Çatalbaş, "Secret +18 ve belirtilen kanalların reklamını ben yapıyorum, kanallar bana ait değildir. Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı. Hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim, soyisim ve IBAN bilgilerini polisle paylaştım. 'Pokevip' ve '444 sınırsız' lakaplı kişiler beni reklam için gruba almıştı. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim."