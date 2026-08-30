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Giriş Tarihi: 30.08.2026 22:10 Son Güncelleme: 30.08.2026 22:19

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tutuklanan hesap yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı: "Tek seferde 10 bin video..."

Bakırköy'deki güzellik merkezinde kadınların mahrem görüntülerinin servis edildiği "Secret TV +18" isimli Telegram kanalı ve X hesaplarının yöneticisi Abdullah Ç.'nin tutuklanmasının ardından hakimlikteki savunması ortaya çıktı. Şüphelinin hakimlikteki "Ben sadece reklamcıyım, 10 bin video atıyorlardı ama hiçbirine bakmadım" şeklindeki savunması pes dedirtti.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ Yaşam
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tutuklanan hesap yöneticisinin ifadesi ortaya çıktı: Tek seferde 10 bin video...
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Bakırköy'de güzellik merkezine kurulan tuzakla elde edilen skandal görüntülerin internette satılmasına ilişkin yürütülen adli soruşturmada çok sıcak bir gelişme daha yaşandı. Mahrem videoların paylaşıldığı sosyal medya ağlarının ana tedarikçisi ve yöneticisi olduğu belirlenerek nöbetçi hakimlikçe tutuklama talebiyle sevk edilen Abdullah Ç. (30) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"REKLAMINI YAPIYORDUM"

Önlisans mezunu, tasarımcı olduğunu ve aylık 50 bin TL gelirinin bulunduğunu belirten şüpheli Abdullah Çatalbaş, "Secret +18 ve belirtilen kanalların reklamını ben yapıyorum, kanallar bana ait değildir. Reklamını yaptığım kişiler tek seferde 10 bin video gönderiyorlardı. Hiçbirine bakmadım. Videoların nereden geldiğini, isim, soyisim ve IBAN bilgilerini polisle paylaştım. 'Pokevip' ve '444 sınırsız' lakaplı kişiler beni reklam için gruba almıştı. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim."



SİBER POLİSİ YALANINI BÖYLE ORTAYA ÇIKARDI

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı araştırma raporu ve mahkeme tutanağı, şüphelinin "Sadece reklamcıyım" yalanını çökertti. Hakimlik kararında yer alan teknik tespitlerde, binlerce kadının görüntülerinin satıldığı "Secret TV +18" ve "@gizliiadmi" isimli Telegram kanallarının doğrudan şüpheliye ait olduğu belirlendi. Görüntülerin pazarlandığı "Türk Paylaşım Merkezi" ve "Hot Celebreties" isimli X (Twitter) hesaplarının da bizzat Abdullah Ç. tarafından kullanıldığı saptandı.

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3 AYRI SUÇTAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimi Murat Burak Şahin, şüphelinin suçunu tevil yoluyla ikrar etmesi, dijital materyal incelemelerinin devam etmesi ve delilleri karartma ihtimalini göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verdi.
Şüpheli Abdullah Ç.; "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek veya Yaymak", "Müstehcen Yayınları Satmak/Kiralamak" ve "Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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